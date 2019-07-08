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Факты / Украина / Политика

Гройсман назвал главные угрозы для нового парламента

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что главной угрозой для работы нового парламента остаются пророссийские силы.

Гройсман назвал главные угрозы для нового парламента

Премьер-министр Украины и лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман убежден, что главной угрозой для нового парламента остаются пророссийские силы.

– Россия продолжает нас обстреливать и взрывать нас изнутри. Они обеспечили большую колонну пророссийских сил даже противукраинских. Они против нас, как целостного государства. У них есть очень четкая задача и военная, и экономическая, и политическая. Они должны в краткосрочной перспективе развалить страну, – заявил Владимир Гройсман.

Он добавил, что они навязывают федерализацию, прямые выборы глав администрации, а это является путь к уничтожению Украины.

– Наша задача, чтобы будущий парламент, который будет работать 5 лет был проукраинским, – заявил лидер партии Украинская стратегия.

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Он отметил, что эти пророссийские силы будут присутствовать в украинском парламенте.

– Считаю, что они имеют достаточный опыт и силы, чтобы подрывать изнутри работу Рады. Их задача создавать перманентные кризисы, чтобы нам не удалось добиться успеха, – заявил Владимир Гройсман.

К слову, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков не исключает, что новым премьер-министром Украины после внеочередных парламентских выборов может стать Владимир Гройсман.

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