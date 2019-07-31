Бизнесмен Игорь Шевченко назначен на должность головы Черкасской областной государственной администрации. Что известно о новом руководителе – в материале Фактов ICTV.

Игорь Шевченко назначен головой Черкасской облгосадминистрации 30 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский представил Шевченко на должности во время рабочей поездки в Черкасскую область 31 июля.

Биография Игоря Шевченко

Игорь Шевченко родился в 1976 году. Окончил Одесскую юридическую академию по специальности Правоведение.

Шевченко работал в сфере грузовых перевозок в Украине.

Также он имеет активы в России и Италии.

В 2017 году он купил в РФ квартиру и стал совладельцем нежилого помещения и земельного участка. Ими он владеет совместно с российскими бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым, которые работают в Пятигорске Ставропольского края РФ.

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Лунев занимается управлением жилыми и нежилыми помещениями и отелями. Арзиманов руководит арендованным имуществом и значится как индивидуальный предприниматель по производству меховых изделий.

В Ремини (Италия) Шевченко владеет компанией Hermes – Igor Shevchenko, которая занимается международными перевозками.

Падчерица Шевченко живет в Италии и учится в университете Болоньи.

К слову, счетов в банках у председателя нет, но есть €596,5 тыс. наличными.

К слову, Владимир Зеленский обнародовал список из пяти кандидатур на должность головы Одесской ОГА.