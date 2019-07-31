Бизнесмен Игорь Шевченко назначен на должность головы Черкасской областной государственной администрации. Что известно о новом руководителе – в материале Фактов ICTV.
Игорь Шевченко назначен головой Черкасской облгосадминистрации 30 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский представил Шевченко на должности во время рабочей поездки в Черкасскую область 31 июля.
Биография Игоря Шевченко
Игорь Шевченко родился в 1976 году. Окончил Одесскую юридическую академию по специальности Правоведение.
Шевченко работал в сфере грузовых перевозок в Украине.
Также он имеет активы в России и Италии.
В 2017 году он купил в РФ квартиру и стал совладельцем нежилого помещения и земельного участка. Ими он владеет совместно с российскими бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым, которые работают в Пятигорске Ставропольского края РФ.
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Лунев занимается управлением жилыми и нежилыми помещениями и отелями. Арзиманов руководит арендованным имуществом и значится как индивидуальный предприниматель по производству меховых изделий.
В Ремини (Италия) Шевченко владеет компанией Hermes – Igor Shevchenko, которая занимается международными перевозками.
Падчерица Шевченко живет в Италии и учится в университете Болоньи.
К слову, счетов в банках у председателя нет, но есть €596,5 тыс. наличными.
К слову, Владимир Зеленский обнародовал список из пяти кандидатур на должность головы Одесской ОГА.