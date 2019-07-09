Первые кадровые назначения президент Украины Владимир Зеленский сделал 21 мая.

Владимир Зеленский 21 мая начал назначения на ключевые должности. Полный список публикуют Факты ICTV.

Первые назначения Зеленского

Глава Администрации президента – Андрей Богдан.

До 2010 года работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

В 2019 году Богдан стал юридическим советником кампании Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины – Александр Данилюк.

Государственную службу и политическую деятельность начал в 2005 году с должности советника премьер-министра Юрия Еханурова во времена президентства Виктора Ющенко. Также был советником Виктора Януковича.

С 2010 года он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ, который находился под патронатом главы АП Сергея Левочкина.

В 2014 году Данилюк представлял в Кабинете министров интересы тогда действующего президента Петра Порошенко. С сентября 2015 политик стал заместителем главы АП.

После отставки премьер-министра Арсения Яценюка Данилюк получил должность министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.

В команде Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.

Заместитель главы Администрации президента – Вадим Пристайко.

В 2002-2004 годах занимал должность консула Украины в Сиднее (Австралия), с 2009 по 2012 гг. был заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США.

Также Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде (2012-2014).

С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В том же году занял должность главы миссии Украины при НАТО.

Ранее сообщалось о том, что Пристайко рассматривают, как кандидатуру на должность министра иностранных дел.

Заместитель главы Администрации президента – Руслан Рябошапка.

В 2010-2011 годах был директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина.

В 2011-2013 годах – заместителем директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабмина.

В 2013-2014 годах возглавлял Департамент анализа антикоррупционной политики в Transparency International Украина и был заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка.

В 2016-2017 годах был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На выборах 2019 года был советником Зеленского.

Заместитель главы Администрации президента – Кирилл Тимошенко.

Тимошенко – руководитель телепродакшн-компании GoodMedia.

На этой компании снимали ролики Зеленского, включая вызов Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский.

Заместитель главы Администрации президента – Юрий Костюк.

Костюк является сценаристом сериала Слуга народа.

Заместитель главы Администрации президента Украины – Алексей Гончарук.

Гончарук – юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в отрасли права, председатель независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования (BRDO).

Ранее был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers.

Также был советником экс-министра экологии и природных ресурсов.

Первый заместитель главы Администрации президента – Сергей Трофимов.

Трофимов является исполнительным продюсером Студии Квартал-95.

Также он курировал кинематографическое направление развития студии.

Первый помощник президента – Сергей Шефир.

Шефир является продюсером, сценаристом и директором Студии Квартал-95.

Помощник президента – Андрей Ермак.

Ермак является основателем международной юридической компании, которая осуществляет юридическое сопровождение кинокомпаний и СМИ.

Также он основатель Garnet International Media Group и продюсер фильмов.

Советник президента – Руслан Стефанчук.

Стефанчук – доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

Во время выборов он был советником Зеленского и отвечал за идеологические аспекты и работу по разработке программы внешней политики.

Советник президента – Михаил Федоров.

Федоров был руководителем диджитал-стратегии в кампании Зеленского и отвечал за его продвижение в соцсетях.

Советник президента – Олег Устенко.

Олег Устенко – магистр Гарвардского университета, кандидат экономических наук Киевского национального экономического университета, был докторантом в американском университете Брэндайс.

Кандидатская диссертация Устенко посвящена диверсификации производства в условиях формирования рыночной экономики (на материалах промышленности Украины).

Он работает исполнительным директором Международного фонда Блейзера, созданного в 2001 году при участии частной инвесткомпании SigmaBleyzer.

Фонд занимается исследованием экономик бывшего СССР и некоторых стран Центральной и Восточной Европы.

Первый заместитель председателя СБУ – Иван Баканов.

Баканов является главой партии Слуга народа, главой избирательного штаба Зеленского.

Также он один из основателей, руководитель и юрист Квартала 95.

Представитель президента Украины в Кабинете министров – Андрей Герус.

В 2014 году был членом Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В 2015 году баллотировался в Киевсовет от Объединения Самопомощь.

С 2017 года является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий – Вадим Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №318 2019 уволил Свириденко, а указом №319/2019 назначил его на ту же должность.

Вадим Свириденко – военный фельдшер, участник АТО.

В 2014 году Вадим Свириденко был мобилизован, как военный медик. В феврале 2015 попал в зону взрывной волны снаряда танка. В 2015 году эвакуационная команда подверглась обстрелу террористов, уцелевшие бойцы перебрались на Урал, который впоследствии попал на мину. На 20-градусном морозе три дня скрывался без питания. Затем попал в плен ДНР. Передан украинской стороне с обморожениями 4-й степени, сепсисом.

В результате этого потерял кисти рук и стопы ног.

В 2016 году Вадим Свириденко представлял Украину на 41 марафоне Морской пехоты США в Вашингтоне, где стал призером, пробежав 10 км.

1 декабря 2016 Свириденко назначен на должность уполномоченного по вопросам реабилитации участников АТО.

22 ноября 2018 назначен Уполномоченным президента Украины по делам реабилитации участников боевых действий.

Уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью – Валерий Сушкевич

Президент Украины Владимир Зеленский оставил на этой должности Валерия Сушкевича, издав указ №321/2019.

Валерий Сушкевич – украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, президент Национального паралимпийского комитета Украины.

Он был назначен Уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью с момента создания этой должности в декабре 2014 года.

Начальник Управления государственной охраны – Алексей Оцерклевич

Он подполковник ВСУ, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Начальник Службы безопасности президента УГО – Максим Донец.

Донец сопровождал Зеленского во время предвыборной президентской кампании.

Первый заместитель начальника УГО – Штучный Вячеслав

Штучный – кандидат юридических наук, директор Института Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Начальник Генерального штаба ВСУ – Руслан Хомчак

Окончил Московское высшее военное командное училище. В апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду в Белой Церкви Киевской области.

С 2009 года работал начальником штаба 8-го армейского корпуса. В мае 2012 года был назначен командиром 6-го армейского корпуса.

В ноября 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в командование Юг и Хомчак стал исполняющим обязанности командира. Также в это время он возглавлял Днепропетровский гарнизон.

Во время войны в Донбассе занимал должность командующего сектора Б сил АТО и возглавлял операцию по взятию Иловайска. С 2016 года был первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка – Николай Кулеба

С сентября 2006 года по декабрь 2014-го года Кулеба был начальником Службы по делам детей КГГА.

С декабря 2014 занимал должность Уполномоченного президента Украины по правам ребенка, однако 19 мая его уволил пятый президент Петр Порошенко.

Представитель президента в Конституционном Суде – Федор Вениславский

Федор Вениславский родился в мае в 1969 году на Волыни. Имеет высшее образование, доцент кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, специалист в области государства и прав человека, с опытом преподавательской, научной, законотворческой и правозащитной деятельности.

Баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Пресс-секретарь президента – Юлия Мендель

Журналистка Юлия Мендель училась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и Интере. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

Несколько лет сотрудничает с The New York Times.

В последнее время работала консультантом по коммуникациям во Всемирном банке.

Внештатный советник Владимира Зеленского – Гео Лерос

24 июня президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил нового внештатного советника, им стал Гео Лерос.

Гео Лерос – украинский режиссер, волонтер и арт-куратор. Он был советником министра информационной политики Украины и советником мэра Киева по вопросам культуры.

Сейчас художник баллотируется в народные депутаты от политической партии Слуга народа.

Первый заместитель главы СБУ – Руслан Баранецкий

Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником голови Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Руслан Баранецький, генерал-майор раніше займав посаду начальника управління внутрішньої та власної безпеки адміністрації Державної прикордонної служби України.

В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны.

Заместитель командующего Нацгвардии – Николай Миколенко

Владимир Зеленский назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Генерал-майор Николай Миколенко родился 19 мая 1967 года в Киевской области. Занимал должность начальника Северного территориального управления Национальной гвардии Украины.

В марте 2008 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в укрепление законности и правопорядка, образцовое выполнение воинского и служебного долга по защите конституционных прав и свобод граждан и по случаю Дня внутренних войск МВД Украины.

Первый заместитель главы СБУ – Дмитрий Нескромный

Первым заместителем главы СБУ президент Владимир Зеленский решил назначить Дмитрия Нескромного.

Нескромный работал в главке К, продвигаясь по карьерной лестнице до заместителя начальника управления.

Он известен тем, что участвовал в задержании одного из так называемых бриллиантовых прокуроров, однако был уволен со службы в СБУ 27 февраля 2017.

Заместитель председателя СБУ – Анатолий Дублик.

До 2014 года работал в Тернопольском управлении СБУ.

С 15 марта 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил полковника Дублика на должность начальника Департамента защиты национальной государственности.

В 2015 году ему присвоено звание генерал-майора.

Заместитель председателя СБУ – Александр Карпенко.

В 2015 году полковник Александр Карпенко был заместителем начальника Донецкого управления СБУ, а перед этим он занимал должность исполняющего обязанности начальника Волынского управления СБУ.

В октябре 2018 года его назначили начальником управления СБУ в Донецкой и Луганской областях

Начальник Главного следственного управления СБУ – Богдан Тиводар.

В 2009-2013 годах Тиводар находился на должности офицера действующего резерва управления СБУ во Львовской области в органах государственной власти.

С апреля 2013 года находился в распоряжении начальника управления СБУ в Львовской области по решению председателя СБУ Александра Якименко.

В 2014 году занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Заместитель главы Службы внешней разведки Украины – Валерий Евдокимов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

Соответствующий указ №501/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

– Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины, – сказано в документе.

В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора.

Советник президента Украины – Игорь Новиков.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Новикова Игоря Владимировича своим внештатным советником.

К слову, изначально заместителем главы Администрации президента Зеленского была назначена Елена Зеркаль, но она отказалась от должности.

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