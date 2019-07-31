Бізнесмен Ігор Шевченко призначений на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Що відомо про нового керівника – у матеріалі Фактів ICTV.

Ігор Шевченко призначений головою Черкаської облдержадміністрації 30 липня.

Президент України Володимир Зеленський представив Шевченка на новій посаді під час робочої поїздки до Черкаської області 31 липня.

Біографія Ігоря Шевченка

Ігор Шевченко народився в 1976 році. Закінчив Одеську юридичну академію за спеціальністю Правознавство.

Шевченко працював у сфері вантажних перевезень в Україні.

Також він має активи в Росії та Італії.

У 2017 році він купив в РФ квартиру і став співвласником нежитлового приміщення та земельної ділянки.

Ними він володіє спільно з російськими бізнесменами Андрієм Лунєвим і Михайлом Арзімановим, які працюють в П’ятигорську Ставропольського краю РФ.

Читайте: Призначення Зеленського: хто увійшов у список

Лунєв займається управлінням житловими та нежитловими приміщеннями та готелями. Арзіманов керує орендованим майном і значиться як індивідуальний підприємець по виробництву хутряних виробів.

В Реміні (Італія) Шевченко володіє компанією Hermes – Igor Shevchenko, яка займається міжнародними перевезеннями.

Падчерка Шевченка живе в Італії і навчається в університеті Болоньї.

До речі, рахунків в банках у голови немає, але є €596,5 тис. готівкою.

До речі, Володимир Зеленський оприлюднив список з п’яти кандидатур на посаду голови Одеської ОДА.