В бюджете на 2020 год планируют изменить принципы финансирования сферы безопасности и обороны.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что принципы финансирования государственных расходов на безопасность и оборону будут изменены в бюджете на 2020 год.

По его словам, они не должны быть просто увеличенной проекцией предыдущих лет.

– Общество и президент Украины ожидают серьезных реформ в сфере безопасности и обороны, которые должны найти отражение в следующем году, в том числе и в бюджете, – сказал Данилюк.

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Он добавил, что бюджетные средства на оборону следует использовать максимально эффективно и это будет приоритетом в финансировании соответствующих расходов.

К слову, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что в Украине создали координационный центр, который будет заниматься реформой Минобороны.