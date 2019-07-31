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Факти / Україна

Систему фінансування оборони змінять у 2020 році – РНБО

У бюджеті на 2020 рік планують змінити принципи фінансування сфери безпеки та оборони.

ЗСУ

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що принципи фінансування державних видатків на безпеку та оборону будуть змінені у бюджеті на 2020 рік.

За його словами, вони не мають бути просто збільшеною проекцією попередніх років.

– Суспільство і президент України очікують серйозних реформ у сфері безпеки та оборони, які мають знайти відображення в наступному році, зокрема і в бюджеті, – сказав Данилюк.

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Він додав, що бюджетні кошти на оборону варто використовувати максимально ефективно і це буде пріоритетом у фінансуванні відповідних видатків.

До слова, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що в Україні створили координаційний центр, який займатиметься реформою Міноборони.

Джерело: РНБО

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