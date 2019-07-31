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Факты / Украина

ТКГ договорилась о разминировании территории возле моста в Станице Луганской

В Минске договорились о том, что разминирование прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий начнется с 1 августа.

ТКГ договорилась о разминировании территории возле моста в Станице Луганской

Территории, прилегающие к мосту в Станице Луганской (Луганская область) начнут разминировать с четверга, 1 августа.

Об этом договорились стороны на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Кроме того, украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской.

В связи с разминированием территории могут возникнуть временные ограничения пропуска людей возле Станицы Луганской, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

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После этого будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения и начнутся сами ремонтные работы. Они продлятся несколько месяцев. При этом он подчеркнул, что предусматривается бесперебойное использование пропускного пункта в Станице Луганской.

Напомним, на заседании ТКГ в Минске 17 июля стороны договорились о восстановлении пешеходного моста в Станице Луганской.

Источник: Интерфакс-Украина

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