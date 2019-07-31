У Мінську домовилися про те, що розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій розпочнеться з 1 серпня.

Території, прилеглі до мосту в Станиці Луганській (Луганщина) почнуть розміновувати з четверга, 1 серпня.

Про це домовилися сторони на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі у середу в Мінську, повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Крім того, українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту в Станиці Луганській.

У зв’язку з розмінуванням території можуть виникнути тимчасові обмеження пропуску людей біля Станиці Луганської, заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронньої контактній групі щодо України Мартін Сайдік.

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Після цього будуть негайно демонтовані фортифікаційні споруди і розпочнуться самі ремонтні роботи. Вони триватимуть декілька місяців. При цьому він підкреслив, що передбачається безперебійне використання пропускного пункту в Станиці Луганській.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ у Мінську 17 липня сторони домовилися про відбудову пішохідного мосту у Станиці Луганській.