Киевский метрополитен откажется не только от жетонов – со временем исчезнут и зеленые карточки для оплаты проезда.

Жетоны в метро Киева, как и планировалось, полностью исчезнут до 31 октября, а зеленые карточки будут действовать еще некоторое время.

Спикер Киевского метрополитена Наталья Макогон не смогла сказать, когда именно это произойдет.

По ее словам, зеленые карточки уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции Теремки.

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Макогон уточнила, что вместо них в перспективе должен быть только единый электронный билет.

Последний день пользования жетонами для проезда в Киевском метрополитене – 31 октября. Далее будут использоваться только электронные средства оплаты.

Источник: Хмарочос

Фото: Київський метрополітен