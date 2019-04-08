Последний день пользования жетонами для проезда в Киевском метрополитене – 31 октября. Далее будут использоваться только электронные средства оплаты.

С 1 ноября в метрополитене будут действовать только карточки метро, ​​проездные, электронные билеты и банковские карточки.

В администрации столичной подземки рекомендуют пассажирам, которые нечасто пользуюсь метро и привыкли к жетонам, оплачивать проезд карточкой метро.

При пополнении на 50 поездок каждая будет стоить 6,5 грн.

Срок действия карты – 1 год после каждого использования (удлиняется автоматически).

Пополнять карточку метро можно наличными в автоматах на каждой станции, а также банковской картой или наличными в любой кассе.

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К слову, Киевский метрополитен заключил договор на строительство метро на Виноградарь с победителем тендера ЧАО Киевметрострой.

Источник: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен