PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В метро Киева до ноября отменят жетоны

Последний день пользования жетонами для проезда в Киевском метрополитене – 31 октября. Далее будут использоваться только электронные средства оплаты.

Метро Києва

С 1 ноября в метрополитене будут действовать только карточки метро, ​​проездные, электронные билеты и банковские карточки.

В администрации столичной подземки рекомендуют пассажирам, которые нечасто пользуюсь метро и привыкли к жетонам, оплачивать проезд карточкой метро.

При пополнении на 50 поездок каждая будет стоить 6,5 грн.

Срок действия карты – 1 год после каждого использования (удлиняется автоматически).

Пополнять карточку метро можно наличными в автоматах на каждой станции, а также банковской картой или наличными в любой кассе.

Читайте: Метро на Виноградарь и фуникулер – бюджет Киева на 2019

К слову, Киевский метрополитен заключил договор на строительство метро на Виноградарь с победителем тендера ЧАО Киевметрострой.

ИсточникКиївський метрополітен

ФотоКиївський метрополітен

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В столичном метро мужчина упал на рельсы
В метро Киева могут запретить пить, есть и петь
Массовое минирование метро в Киеве: все станции открыты
До прибытия поезда: в метро Киева установят табло обратного отсчета времени
Сообщение о минировании: в Киеве закрыли метро Майдан Независимости и Крещатик
Быстрая линия для отдельных пассажиров. Новые турникеты в метро Киева
ЧП в метро Киева: мужчина упал под поезд
В метро Киева появится Wi-Fi и видеонаблюдение
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка