Київський метрополітен відмовиться не лише від жетонів – згодом зникнуть і зелені картки для оплати проїзду.
Жетони у метро Києва, як і планувалося, повністю зникнуть до 31 жовтня, а зелені картки діятимуть ще деякий час.
Речниця Київського метрополітену Наталія Макогон не змогла сказати, коли конкретно це станеться.
За її словами, зелені картки вже припинили продавати в одному з вестибюлів станції Теремки.
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Макогон уточнила, що замість них у перспективі має бути лише єдиний електронний квиток.
Останній день користування жетонами для проїзду у Київському метрополітені – 31 жовтня. Далі будуть використовуватися лише електронні засоби оплати.
Джерело: Хмарочос
Фото: Київський метрополітен