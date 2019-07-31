Київський метрополітен відмовиться не лише від жетонів – згодом зникнуть і зелені картки для оплати проїзду.

Жетони у метро Києва, як і планувалося, повністю зникнуть до 31 жовтня, а зелені картки діятимуть ще деякий час.

Речниця Київського метрополітену Наталія Макогон не змогла сказати, коли конкретно це станеться.

За її словами, зелені картки вже припинили продавати в одному з вестибюлів станції Теремки.

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Макогон уточнила, що замість них у перспективі має бути лише єдиний електронний квиток.

Останній день користування жетонами для проїзду у Київському метрополітені – 31 жовтня. Далі будуть використовуватися лише електронні засоби оплати.

Джерело: Хмарочос

Фото: Київський метрополітен