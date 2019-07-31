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Факты / Украина

Сразу топ-5: украинка впервые попала в рейтинг ООН лучших женщин-предпринимателей

Молодой педагог Зоя Литвин стала первой украинкой, которая попала в рейтинг ООН лучших женщин-предпринимателей.

Зоя Литвин

Более того, украинка Зоя Литвин вошла в первую пятерку рейтинга WE Empower UN SDG Challenge.

– Танцую от радости и делюсь приятной новостью: ООН меня внесла в топ-5 женщин-предпринимателей года! Такое у них есть отличие для женщин всего мира, которые делают его лучшим своей работой. И украинская девушка в этом рейтинге впервые, – написала она в соцсетях.

Основательницу Новопечерской школы в Киеве признали лучшей бизнесвумен года Восточной Европы.

Зоя Литвин возглавляет общественную организацию Освитория, занимается образовательными проектами, в частности бесплатной онлайн-платформой для обучения учителей из бедных районов.

Она является женой известного бизнесмена Василия Хмельницкого.

Читайте: Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности стран IMD

Теперь Литвин должна выступить на Генассамблее ООН в сентябре 2019 года.

К слову, недавно Украина покинула топ-20 стран с самой высокой инфляцией – благодаря падению индекса потребительских цен.

Источник: Зоя Литвин

Фото: Зоя Литвин 

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