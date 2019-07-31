Молодий педагог Зоя Литвин стала першою українкою, яка потрапила до рейтингу ООН найкращих жінок-підприємців.
Більш того, українка Зоя Литвин увійшла до першої п’ятірки рейтингу WE Empower UN SDG Challenge.
– Танцюю від радості та ділюся приємною новиною: ООН мене внесла в топ-5 жінок-підприємців року! Така у них є відзнака для жінок всього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина в цьому рейтингу вперше, – написала вона у соцмережах.
Засновницю Новопечерської школи у Києві визнали найкращою бізнесвумен року Східної Європи.
Зоя Литвин очолює громадську організацію Освіторія, займається освітніми проектами, зокрема безкоштовною онлайн-платформою для навчання вчителів із бідних районів.
Вона є дружиною відомого бізнесмена Василя Хмельницького.
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Тепер Литвин має виступити на Генасамблеї ООН у вересні 2019 року.
До слова, нещодавно Україна залишила топ-20 країн із найвищою інфляцією – завдяки падінню індексу споживчих цін.
Джерело: Зоя Литвин
Фото: Зоя Литвин