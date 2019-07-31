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Факти / Україна

Відразу топ-5: українка вперше потрапила в рейтинг ООН найкращих жінок-підприємців

Молодий педагог Зоя Литвин стала першою українкою, яка потрапила до рейтингу ООН найкращих жінок-підприємців.

Зоя Литвин

Більш того, українка Зоя Литвин увійшла до першої п’ятірки рейтингу WE Empower UN SDG Challenge.

– Танцюю від радості та ділюся приємною новиною: ООН мене внесла в топ-5 жінок-підприємців року! Така у них є відзнака для жінок всього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина в цьому рейтингу вперше, – написала вона у соцмережах.

Засновницю Новопечерської школи у Києві визнали найкращою бізнесвумен року Східної Європи.

Зоя Литвин очолює громадську організацію Освіторія, займається освітніми проектами, зокрема безкоштовною онлайн-платформою для навчання вчителів із бідних районів.

Вона є дружиною відомого бізнесмена Василя Хмельницького.

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Тепер Литвин має виступити на Генасамблеї ООН у вересні 2019 року.

До слова, нещодавно Україна залишила топ-20 країн із найвищою інфляцією – завдяки падінню індексу споживчих цін.

Джерело: Зоя Литвин

Фото: Зоя Литвин 

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