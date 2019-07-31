Більш того, українка Зоя Литвин увійшла до першої п’ятірки рейтингу WE Empower UN SDG Challenge.

– Танцюю від радості та ділюся приємною новиною: ООН мене внесла в топ-5 жінок-підприємців року! Така у них є відзнака для жінок всього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина в цьому рейтингу вперше, – написала вона у соцмережах.