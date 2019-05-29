Украина заняла 54 место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира.

Швейцарский Международный институт управленческого развития повысил рейтинг Украины на пять ступеней в списке самых конкурентоспособных экономик мира.

Таким образом, Украина занимает 54 место.

Рейтинг составляется на основании 20 критериев из четырех индексов эффективности: экономики, правительства, бизнеса и инфраструктуры.

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На первом месте находится Сингапур, на втором – Гонконг.

США замыкает тройку лидеров.













Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности стран IMD / 3 фотографии

К слову, Украина заняла шестое место среди самых “несчастных” экономик мира в рейтинге Bloomberg Misery Index за 2019 год.

Источник: IMD