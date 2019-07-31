Владимир Зеленский в Черкассах осмотрел аэропорт и выразил надежду на быстрые ремонтные работы.

Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.

Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начато в 2018 году и его стоимость составляет 128 млн грн. Также есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. Он отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении.

– А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда, – спросил Владимир Зеленский.

По словам директора аэропорта, до 1 декабря полосу планируют сдать в эксплуатацию.







Зеленский проверил, как в Черкассах ремонтируют аэропорт / 2 фотографии

Читайте: Зеленский в Запорожье поручил отремонтировать мост и установил сроки

Он рассказал, что для полного завершения комплекса необходимо два года и около 750 млн грн.

– Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Справка. Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки.

Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018 году начат капитальный ремонт полосы.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відмовився приймати в подарунок свій гіпсовий бюст.