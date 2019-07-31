PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский проверил, как в Черкассах ремонтируют аэропорт

Владимир Зеленский в Черкассах осмотрел аэропорт и выразил надежду на быстрые ремонтные работы.

Зеленский проверил, как в Черкассах ремонтируют аэропорт

Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.

Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начато в 2018 году и его стоимость составляет 128 млн грн. Также есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. Он отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении.

– А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда, – спросил Владимир Зеленский.

По словам директора аэропорта, до 1 декабря полосу планируют сдать в эксплуатацию.

  • image
  • image
Зеленский проверил, как в Черкассах ремонтируют аэропорт / 2 фотографии

Читайте: Зеленский в Запорожье поручил отремонтировать мост и установил сроки

Он рассказал, что для полного завершения комплекса необходимо два года и около 750 млн грн.

– Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Справка. Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки.

Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018 году начат капитальный ремонт полосы.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відмовився приймати в подарунок свій гіпсовий бюст.

Источник: Офис Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский рассказал, когда заработает аэропорт в Черкассах
Я шо, памятник, чи шо? Зеленский отказался от своего гипсового бюста
еМалятко: Зеленский поручил реализовать проект до 1 января
Кто такой Радуцкий: биография внештатного советника Зеленского
Радуцкий назначен внештатным советником Зеленского
Зеленский впервые выступит на Генассамблее ООН
Напряглись остальные рыцари круглого стола: сеть об увольнении Короля Артура
Электронные выборы и перепись: в Украине появится единый портал админуслуг
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка