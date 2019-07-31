Володимир Зеленський у Черкасах оглянув аеропорт і висловив надію на швидкі ремонтні роботи.

Під час робочої поїздки на Черкащину президент України Володимир Зеленський оглянув Черкаський аеропорт.

Директор летовища Іван Далібожак зазначив, що капітальний ремонт злітно-посадкової смуги розпочато у 2018 році і його вартість становить 128 млн грн. Також є проектна документація на перон і рульову доріжку. Він зауважив, що з Черкас до Києва веде єдина дорога, тому є потреба в авіасполученні.

– А техніка сьогодні з’явилася чи була? Дуже багато областей, де техніка з’являється в день мого виїзду, – запитав Володимир Зеленський.

За словами директора летовища, до 1 грудня смугу планують здати в експлуатацію.







Зеленський перевірив, як у Черкасах ремонтують аеропорт / 2 фотографии

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Він розповів, що для повного завершення комплексу необхідно два роки і близько 750 млн грн.

– Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт, – наголосив Володимир Зеленський.

Довідка. Черкаський аеропорт було відкрито у 1984 році. Він мав статус міжнародного та обслуговував до 80 рейсів на добу.

Регулярне авіаційне сполучення літаками в аеропорту не здійснюється з 1997 року, остаточно він припинив приймати літаки у 2001 році. У 2018 році розпочато капітальний ремонт смуги.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відмовився приймати в подарунок свій гіпсовий бюст.