Володимир Зеленський відмовився приймати в подарунок свій гіпсовий бюст.
Президент України Володимир Зеленський під час відвідування аеропорту в Черкасах і відмовився прийняти в подарунок від журналістки свій гіпсовий бюст.
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До слова, на бюсті видно слід від поцілунку.
– А де ви це взяли? Це жах. Я бачив в інтернеті! Не треба мені передавати. Навіщо мені? Мені не потрібно. Я шо, пам’ятник, чи шо? – сказав президент.
Глава держави закликав більше такого не робити.
Нагадаємо, 26 липня Зеленський сфотографувався зі школярами під час перельоту в Одесу.
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