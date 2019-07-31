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Я шо, пам’ятник, чи шо? Зеленський відмовився від свого гіпсового бюста

Володимир Зеленський відмовився приймати в подарунок свій гіпсовий бюст.

Я шо, пам’ятник, чи шо? Зеленський відмовився від свого гіпсового бюста

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування аеропорту в Черкасах і відмовився прийняти в подарунок від журналістки свій гіпсовий бюст.

Читайте: О котрій прокидається президент Зеленський і чому хвилюється перша леді

До слова, на бюсті видно слід від поцілунку.

– А де ви це взяли? Це жах. Я бачив в інтернеті! Не треба мені передавати. Навіщо мені? Мені не потрібно. Я шо, пам’ятник, чи шо? – сказав президент.

Глава держави закликав більше такого не робити.

Нагадаємо, 26 липня Зеленський сфотографувався зі школярами під час перельоту в Одесу.

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