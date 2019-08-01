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Факти / Україна

Кличко просить НАБУ відкрити кримінальну справу через заяву Богдана

Мер Києва Віталій Кличко просить НАБУ відкрити кримінальну справу стосовно заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана щодо пропозиції йому деякими особами хабара.

Кличко просить НАБУ відкрити кримінальну справу через заяву Богдана

Віталій Кличко просить НАБУ почати кримінальне провадження через заяву Андрія Богдана, що йому в інтересах глави КМДА деякими особами були запропоновані хабарі

– 30 липня 2019 року на прес-конференції пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, у розмові, пропонували хабар у 20 мільйонів доларів. І, нібито, ця розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто в моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні “переговори”! А такі висловлювання пана Богдана, який є керівником Офісу президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних злочинів, – написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Кличко додав, що потрібно встановити особу того, хто зробив таку пропозицію, а також прояснити деталі самої пропозиції і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.

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– Після цього слідчі повинні або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за поширення неправдивої інформації, – написав мер Києва.

Нагадаємо, що 24 липня Офіс президента направив до уряду прохання внести подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

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