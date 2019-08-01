Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал возможное увольнение Андрея Богдана ерундой.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предположил, что информацию о возможной отставке Андрея Богдана специально разгоняют в СМИ.

В комментарии УНИАН Рябошапка сказал:

Это ерунда … не дождетесь.

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К слову, в Офисе президента до сих пор официально не комментируют информацию. СМИ со ссылкой на собственные источники дают разные предположения, что может стать причиной отставки Андрея Богдана.

Так, издание LIGA.net пишет о том, что американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП.

Еще одни источники по сообщают, что такое решение может быть связано с ротацией кадров.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Андрей Богдан написал заявление об отставке.