Заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка назвав можливе звільнення Андрія Богдана дурницею.

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка припустив, що інформацію про можливу відставку Андрія Богдана спеціально розганяють у ЗМІ.

У коментарі УНІАН Рябошапка сказав:

Це дурниця… не дочекаєтесь.

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До слова, в Офісі президента досі офіційно не коментують інформацію. ЗМІ з посиланням на власні джерела дають різні припущення, що може стати причиною відставки Андрія Богдана.

Так, видання LIGA.net пише про те, що американська сторона не погоджувала зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Богдан є головою ОП.

Ще одні джерела повідомляють, що таке рішення може бути пов’язане з ротацією кадрів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Андрій Богдан написав заяву про відставку.