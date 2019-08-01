Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС по вопросу транзита газа состоятся 16 сентября.

Председатель НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что переговоры по вопросу транзита газа между Украиной, Россией и ЕС должны состояться в Брюсселе 16 сентября этого года.

Он сомневается, что РФ готова продолжить поставку газа в Германию через Украину после того, как будет запущен Северный поток-2.

– Пообещать что-то, а затем сдержать это – две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках, – сказал Коболев.

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Председатель Нафтогаза добавил, что российских представителей на переговорах еще не назвали.

К слову, представитель президента в Кабмине Андрей Герус считает, что Украине нужно подготовиться к прекращению транзита российского газа.

Источник: Handelsblatt