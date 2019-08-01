Тристоронні переговори між Україною, Росією та ЄС щодо питання транзиту газу відбудуться 16 вересня.

Голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що переговори щодо питання транзиту газу між Україною, Росією та ЄС повинні відбутися у Брюсселі 16 вересня цього року.

Він сумнівається, що РФ готова продовжити постачання газу до Німеччини через Україну після того, як буде запущений Північний потік-2.

– Пообіцяти щось, а потім стримати це – дві різні речі. Це стосується як російської, так і на німецької мови, – сказав Коболєв.

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Голова Нафтогазу додав, що російських представників на переговорах ще не назвали.

До слова, представник президента у Кабміні Андрій Герус вважає, що Україні потрібно підготуватися до припинення транзиту російського газу.

Джерело: Handelsblatt