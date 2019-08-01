Курт Волкер отметил, что Украина – это проевропейская страна, которая не будет под протекторатом России.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Кремль до сих пор думает, что, продолжая войну на Донбассе, может ослабить Украину.

Россия считает, что этими действиями может дестабилизировать ситуацию в Украине, давить на Киев и удерживать страну под российским влиянием.

– Украина стала сильнее, демократичнее, успешнее, значительно больше внимания уделяет вопросам национальной идентичности во всех общинах. Теперь это прозападная, проевропейская, более благосклонна к НАТО страна. И более антироссийская, потому что Россия и дальше убивает украинцев, – подчеркнул Волкер.

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Специальный представитель США добавил, что бы ни говори РФ не пыталась сделать с Донбассом, это дало противоположный результат.

– Именно поэтому я надеюсь, что мы сможем положить этому конец, – сказал Волкер.

К слову, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что договоренностей о возвращении украинских моряков нет.

Источник: Украинская неделя