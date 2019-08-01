PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Продовженням війни на Донбасі РФ хоче послабити Україну – Волкер

Курт Волкер зазначив, що Україна – це проєвропейська країна, яка не буде під протекторатом Росії.

Продовженням війни на Донбасі РФ хоче послабити Україну – Волкер

Спеціальний представник США з переговорів щодо України Курт Волкер заявив, що Кремль досі думає, що, продовжуючи війну на Донбасі, може послабити Україну.

Росія вважає, що цими діями може дестабілізувати ситуацію в Україні, тиснути на Київ та утримувати країну під російським впливом.

– Україна стала сильнішою, демократичнішою, успішнішою, значно більше уваги приділяє питанням національної ідентичності в усіх громадах.

Тепер це прозахідна, проєвропейська, більш прихильна до НАТО країна. І більш антиросійська, бо Росія і далі вбиває українців, – наголосив Волкер.

Читайте: Волкер: Підготовка до зустрічі Зеленського і Трампа вже йде

Спеціальний представник США додав, що б РФ не намагалася зробити з Донбасом, це дало протилежний результат.

– Саме тому я сподіваюся, що ми зможемо покласти цьому край, – сказав Волкер.

До слова, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що домовленостей про повернення українських моряків немає.

Джерело: Український тиждень

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Волкер: Підготовка до зустрічі Зеленського і Трампа вже йде
Від РФ нічого не чути – Волкер про звільнення українських моряків
Зеленський обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі
Загрожують мирному врегулюванню – Волкер про паспорти РФ на Донбасі
Росія використовує захоплених моряків з метою тиску на Зеленського – Волкер
Зеленський показав готовність до наближення миру – Волкер
Волкер назвав ключ до миру на Донбасі
Зацікавлені в сильній Україні: Польща і США узгодили підтримку реформ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка