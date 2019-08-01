Курт Волкер зазначив, що Україна – це проєвропейська країна, яка не буде під протекторатом Росії.

Спеціальний представник США з переговорів щодо України Курт Волкер заявив, що Кремль досі думає, що, продовжуючи війну на Донбасі, може послабити Україну.

Росія вважає, що цими діями може дестабілізувати ситуацію в Україні, тиснути на Київ та утримувати країну під російським впливом.

– Україна стала сильнішою, демократичнішою, успішнішою, значно більше уваги приділяє питанням національної ідентичності в усіх громадах. Тепер це прозахідна, проєвропейська, більш прихильна до НАТО країна. І більш антиросійська, бо Росія і далі вбиває українців, – наголосив Волкер.

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Спеціальний представник США додав, що б РФ не намагалася зробити з Донбасом, це дало протилежний результат.

– Саме тому я сподіваюся, що ми зможемо покласти цьому край, – сказав Волкер.

До слова, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що домовленостей про повернення українських моряків немає.

Джерело: Український тиждень