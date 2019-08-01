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Факты / Украина

Виноват в коммуникационной политике – Порошенко о главных ошибках на посту президента

Петр Порошенко рассказал, что считает главными ошибками во время пребывания на посту президента.

Петро Порошенко

Петр Порошенко заявил, что одной из главных ошибок во время своего пребывания на посту президента считает недостаточную защищенность страны от фейковых новостей и пропаганды РФ.

По его словам, он был виноват в коммуникационной политике.

– Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место. В том, что мы не защитились и вы не защитились от фейковых новостей, – сказал Порошенко.

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Тогда Украина не была готова к тому, что РФ начнет использовать инструменты демократии для борьбы против нее.

Пятый президент добавил, что гордится результатами, несмотря на ошибки, которые он допустил.

К слову, 29 июля стало известно, что пятый президент Петр Порошенко уехал за границу и отказался от государственной охраны.

Источник: Укрправда

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