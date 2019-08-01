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Факти / Україна

Винен у комунікаційній політиці – Порошенко про головні помилки на посту президента

Петро Порошенко розповів, що вважає головними помилками під час перебування на посаді президента.

Петро Порошенко

Петро Порошенко заявив, що однією з головних помилок під час свого перебування на посаді президента вважає недостатню захищеність країни від фейкових новин і пропаганди РФ.

За його словами, він був винен у комунікаційній політиці.

– Це було слабке місце. В тому, що ми не захистилися від російської інформаційної агресії. Це було слабке місце. В тому, що ми не захистилися і ви не захистилися від фейкових новин, – сказав Порошенко.

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Тоді Україна не була готова до того, що РФ почне використовувати інструменти демократії для боротьби проти неї.

П’ятий президент додав, що пишається результатами, попри помилки, які він допустив.

До слова, 29 липня стало відомо, що п’ятий президент Петро Порошенко виїхав за кордон і відмовився від державної охорони.

Джерело: Укрправда

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