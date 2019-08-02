PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Дам ваши телефоны селянам: Зеленский попросил нардепа найти 170 млн грн

Владимир Зеленский попросил “по-мужски” нардепа Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги в селе в Ивано-Франковской области.

Дам ваши телефоны селянам: Зеленский попросил нардепа найти 170 млн грн

Президент Украины Владимир Зеленский попросил нардепа Андрея Иванчука, который прошел в Верховную Раду IX созыва как мажоритарщик, найти деньги на строительство дорог в селе в Ивано-Франковской области.

Это произошло во время разговора с представителями общественности в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки главы государства.

Сначала Зеленский обратился к главе села Космач и спросил, сколько нужно денег, чтобы построить дороги в населенном пункте. Президент получил ответ – 170 млн грн.

Затем президент обратил внимание на Иванчука, который находился в зале.

– Вы же из Коломыи. 170 млн грн есть? Вы можете помочь, просто “по-мужски”? Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 170 млн грн? Я могу назвать фамилии, которые вы знаете, у которых эти деньги есть. Помогите. К вам будет уважение.

Читайте: Мост или отставка: Зеленский и Филатов заключили пари

На это Иванчук сказал, что попытается помочь.

– Если вы меня обманете, я дам все ваши телефоны и адрес всем селянам, они к вам придут, – закончил разговор Зеленский.

Напомним, Зеленский требует от нового главы Киевской ОГА за год восстановить Бориспольскую районную больницу.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Может, провокация спецслужб. Реакция Богдана на появление в СМИ заявления об увольнении
Богдан действительно написал заявление на увольнение – Зеленский
Экономика и кино: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии
Зеленский назначил руководителем Госуправления делами Сергея Борзова
Политика политикой, а спорт никто не отменял: Зеленский показал фото из зала
Зеленский предложил мэру Смелы продать авто и оплатить долги за тепло
Война закончится, гривна будет стабильной: прогноз нумеролога для Украины на 5 лет
Зеленский проверил, как в Черкассах ремонтируют аэропорт
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка