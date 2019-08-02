Владимир Зеленский попросил “по-мужски” нардепа Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги в селе в Ивано-Франковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил нардепа Андрея Иванчука, который прошел в Верховную Раду IX созыва как мажоритарщик, найти деньги на строительство дорог в селе в Ивано-Франковской области.

Это произошло во время разговора с представителями общественности в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки главы государства.

Сначала Зеленский обратился к главе села Космач и спросил, сколько нужно денег, чтобы построить дороги в населенном пункте. Президент получил ответ – 170 млн грн.

Затем президент обратил внимание на Иванчука, который находился в зале.

– Вы же из Коломыи. 170 млн грн есть? Вы можете помочь, просто “по-мужски”? Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 170 млн грн? Я могу назвать фамилии, которые вы знаете, у которых эти деньги есть. Помогите. К вам будет уважение.

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На это Иванчук сказал, что попытается помочь.

– Если вы меня обманете, я дам все ваши телефоны и адрес всем селянам, они к вам придут, – закончил разговор Зеленский.

Напомним, Зеленский требует от нового главы Киевской ОГА за год восстановить Бориспольскую районную больницу.