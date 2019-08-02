Володимир Зеленський “по-чоловічому” попросив нардепа Андрія Іванчука знайти гроші на будівництво дороги в селі на Івано-Франківщині.

Президент України Володимир Зеленський попросив нардепа Андрія Іванчука, який пройшов до Верховної Ради IX скликання як мажоритарник, знайти гроші на будівництво доріг у селі на Івано-Франкківщині.

Це відбулося під час розмови з представниками громадськості в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави.

Спочатку Зеленський звернувся до голови села Космач і запитав у нього, скільки потрібно грошей, щоб побудувати дороги в населеному пункті. Президент отримав відповідь – 170 млн грн.

Потім президент звернув увагу на Іванчука, який знаходився у залі.

– Ви ж з Коломиї. 170 млн грн є? Можете допомогти, просто “по-чоловічому”? Ви мажоритарник, вас переобрали. Ви можете знайти 170 млн грн? Я можу назвати прізвища, які ви знаєте, у яких ці гроші є. Допоможіть. До вас буде повага.

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На це Іванчук сказав, що спробує допомогти.

– Якщо ви мене обдурите, я дам усі ваші телефони і адресу усім селянам, вони до вас прийдуть, – закінчив розмову Зеленський.

До слова, Зеленський вимагає від нового голови Київської ОДА за рік відновити Бориспільську районну лікарню.