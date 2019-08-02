PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Дам ваші телефони селянам: Зеленський попросив нардепа знайти 170 млн грн

Володимир Зеленський “по-чоловічому” попросив нардепа Андрія Іванчука знайти гроші на будівництво дороги в селі на Івано-Франківщині.

Дам ваші телефони селянам: Зеленський попросив нардепа знайти 170 млн грн

Президент України Володимир Зеленський попросив нардепа Андрія Іванчука, який пройшов до Верховної Ради IX скликання як мажоритарник, знайти гроші на будівництво доріг у селі на Івано-Франкківщині.

Це відбулося під час розмови з представниками громадськості в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави.

Спочатку Зеленський звернувся до голови села Космач і запитав у нього, скільки потрібно грошей, щоб побудувати дороги в населеному пункті. Президент отримав відповідь – 170 млн грн.

Потім президент звернув увагу на Іванчука, який знаходився у залі.

– Ви ж з Коломиї. 170 млн грн є? Можете допомогти, просто “по-чоловічому”? Ви мажоритарник, вас переобрали. Ви можете знайти 170 млн грн? Я можу назвати прізвища, які ви знаєте, у яких ці гроші є. Допоможіть. До вас буде повага.

Читайте: Міст або відставка: Зеленський і Філатов уклали парі

На це Іванчук сказав, що спробує допомогти.

– Якщо ви мене обдурите, я дам усі ваші телефони і адресу усім селянам, вони до вас прийдуть, – закінчив розмову Зеленський.

До слова, Зеленський вимагає від нового голови Київської ОДА за рік відновити Бориспільську районну лікарню.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський представив голову Івано-Франківської ОДА – що відомо про Дениса Шмигаля
Може, провокація спецслужб. Реакція Богдана на появу у ЗМІ заяви про звільнення
Богдан дійсно написав заяву на звільнення – Зеленський
Економіка і кіно: Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Індії
Зеленський призначив керівником Держуправління справами Сергія Борзова
Політика політикою, а спорт ніхто не скасовував: Зеленський показав фото із залу
Зеленський запропонував меру Сміли продати авто і сплатити борги за тепло
Війна закінчиться, гривня буде стабільною: прогноз нумеролога для України на 5 років
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка