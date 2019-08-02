Погода на вихідні, 3 та 4 серпня, порадує сонцем тільки у суботу, та й жителів не всіх областей. У неділю дощі накриють усю Україну.

У суботу, 3 серпня, на півдні очікуються помірні короткочасні дощі, місцями грози. Також опади можуть випасти на заході України. На решті території буде сонячно.

На півдні до +27°, на сході до +26°, у центрі +25°, на півночі до +23°, на заході до +25°.

У Києві вдень буде сонячно, температура вдень – від +21-23°.

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У неділю, 4 серпня, по всій території країни пройдуть дощі. На півдні похолодає до трьох градусів у порівнянні з минулим днем.

На півдні до +24°, на сході до +21°, в центрі +24°, на півночі до +23°, на заході до +25°.

У Києві в цей день дощ очікується вдень, температура – від +21-23°.

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