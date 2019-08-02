PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курси валют до долара: гривня на першому місці за зростанням

З початку року курс гривні проти долара зріс на 9,1% і посів перше місце у світі.

Курс гривні до долара

Курс гривні проти долара з початку 2019 року виріс на 9,1%, тим самим валюта України показала найбільше зростання у світі.

Також суттєвий ріст у 2019 році продемонстрували:

  • російський рубль – 8,3%;
  • єгипетський фунт – 8%;
  • тайський бат – 4,9%.

Читайте: Чому гривня зміцнюється до долара – в НБУ назвали причини

Найбільше зростання показали валюти країн, що розвиваються, а девальвація спостерігалася у розвинених країнах.

Курс гривні до долара продовжує зростати завдяки іноземним інвестиціям у державні боргові облігації.

З початку року у держоблігації України іноземні інвестори вклали близько $3,22 млрд.

До слова, в інвестиційній компанії ICU вважають, що до кінця року курс гривні може встановитися на рівні 27 грн/дол.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна звернеться до НАТО через розірвання ДРСМД
Російські паспорти на Донбасі отримали понад 13 тис. осіб – Матіос
Яким буде курс гривні на кінець 2019 року – прогноз ICU
Економіка і кіно: Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Індії
Вперше за три роки: курс долара опустився нижче 25 грн
Зміцнення гривні: чому відбувається і чим загрожує економіці
Європейський банк виділив Україні €400 млн
Спортсмен і чиновник: топ-3 факти про Романа Вірастюка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка