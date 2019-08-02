З початку року курс гривні проти долара зріс на 9,1% і посів перше місце у світі.

Курс гривні проти долара з початку 2019 року виріс на 9,1%, тим самим валюта України показала найбільше зростання у світі.

Також суттєвий ріст у 2019 році продемонстрували:

російський рубль – 8,3%;

єгипетський фунт – 8%;

тайський бат – 4,9%.

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Найбільше зростання показали валюти країн, що розвиваються, а девальвація спостерігалася у розвинених країнах.

Курс гривні до долара продовжує зростати завдяки іноземним інвестиціям у державні боргові облігації.

З початку року у держоблігації України іноземні інвестори вклали близько $3,22 млрд.

До слова, в інвестиційній компанії ICU вважають, що до кінця року курс гривні може встановитися на рівні 27 грн/дол.