Около 13 тыс. лиц из Луганской и Донецкой областей, которые получили паспорта РФ, смогли идентифицировать.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что около 13 тыс. человек из Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта и их смогли идентифицировать.

По его словам, ведется следствие, в ходе которого устанавливаются все лица, получившие гражданство РФ.

– Сейчас мы фактически владеем ситуацией по более чем 13 тыс. человек – значительная часть из них идентифицирована, они пересекают линию разграничения, – сказал Матиос.

Читайте: Российские паспорта на Донбассе: ЕС готовит ответ

Он добавил, что некоторых людей, которые подали документы на получение российского паспорта, допросили при пересечении ими контрольного пункта на Донбассе.

К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что выдача российских паспортов на Донбассе угрожает мирному урегулированию ситуации.