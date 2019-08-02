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Факти / Україна

Російські паспорти на Донбасі отримали понад 13 тис. осіб – Матіос

Близько 13 тис. осіб з Луганської і Донецької областей, які отримали паспорти РФ, змогли ідентифікувати.

Паспорт РФ

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що близько 13 тис. осіб з Луганської і Донецької областей отримали російські паспорти і їх змогли ідентифікувати.

За його словами, триває слідство, в процесі якого встановлюються усі особи, які отримали громадянство РФ.

– Наразі ми фактично володіємо ситуацією щодо більше 13 тис. осіб — значна частина з них ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування, – сказав Матіос.

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Він додав, що деяких людей, які подали документи на отримання російського паспорту, допитали під час перетину ними контрольного пункту на Донбасі.

До слова, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що видавання російських паспортів на Донбасі загрожує мирному врегулюванню ситуації.

Джерело: Новое время

Фото: Dreamstime

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