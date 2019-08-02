Анатолій Матіос заявив, що не виключає можливості знаходження серед екіпажу заарештованого російського танкера NEYMA співробітника ФСБ РФ.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що серед екіпажу танкера NEYMA міг бути засекречений агент ФСБ Росії.
– Команду набрали буквально за кілька днів перед цим. Там були громадяни Російської Федерації, які не є вихідцями з Криму. Вони оформили книги моряків незадовго до цього.
Ми не знаємо їх походження чи попередні місця роботи. Там досить молодий контингент був, не виключаємо можливого засекреченого представника федеральних служб РФ, – повідомив Матіос.
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Нагадаємо, що 25 липня СБУ затримала російський танкер NEYMA.Факти ICTV писали, як це вплине на звільнення полонених українських моряків в РФ і якою буде реакція Росії.