Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що серед екіпажу танкера NEYMA міг бути засекречений агент ФСБ Росії.

– Команду набрали буквально за кілька днів перед цим. Там були громадяни Російської Федерації, які не є вихідцями з Криму. Вони оформили книги моряків незадовго до цього.

Ми не знаємо їх походження чи попередні місця роботи. Там досить молодий контингент був, не виключаємо можливого засекреченого представника федеральних служб РФ, – повідомив Матіос.