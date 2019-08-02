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Факти / Україна

Україна звернеться до НАТО через розірвання ДРСМД

Україна збирається активізувати діалог з НАТО через припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між США і РФ.

Ракети

В МЗС України заявили, що країна звернеться до НАТО у зв’язку з ліквідацією ДРСМД між РФ і США, щоб обговорити зміцнення східного флангу Альянсу.

Україна розуміє, що США були змушені ухвалити рішення про вихід з ДРСМД через дії Росії.

– В Україні розчаровані припиненням дії Договору між США і СРСР про ліквідацію їхніх ракет середньої і меншої дальності через ситуацію, яку створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США, – йдеться у повідомленні.

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Україна і США також засуджують розробку і випробування російської балістичної ракети РС-26 Рубеж, яка здатна вразити ціль на відстані 2,2 тис. км.

Крім того, стурбованість викликає інформація про те, що РФ розробила ядерну ракету, в зоні ураження якої знаходяться кілька столиць Європи, і розширення характеристик ракетного комплексу Іскандер-М.

До слова, 2 серпня США офіційно вийшли з Договору про ДРСМД, який був укладений з Росією.

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