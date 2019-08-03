Андрей Иванчук передумал давать 175 млн грн на строительство дорог в Ивано-Франковской области. Владимир Зеленский ответил на его отказ.

Андрей Иванчук передумал давать 175 млн грн ремонт дорог в Ивано-Франковской области. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский напомнил ему, что тот пообещал, помочь поэтому должен помочь.

Разговор Зеленского с Иванчуком состоялась на представлении нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации. Президент сказал, что в городах нет дорог с 90-х годов и для их строительства нужны средства.

После этого он обратился к нардепу из Коломыи Андрею Иванчуку с вопросом, есть ли у него эти деньги.

– 175 млн – можете помочь? Просто такой мужской вопрос, – сказал президент.

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В ответ депутат начал рассказывать о проблемах в округе, где его переизбрали в парламент уже нового созыва, но после короткого диалога он согласился.

– Я другой округ представляю, но помогу, – сказал Иванчук.

Вечером того же дня Иванчук в Facebook отметил, что, по его мнению, Зеленский просил не 175 млн грн, а опыт и помощь нардепу от Слуги народа, победившему в округе.

На сообщение чиновника ответил Зеленский, который опроверг рассуждения нардепа.

– Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте, – написал президент.

Также пост прокомментировал и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

– Нет. Президент верит что Вы профинансирует эти работы, – написал он.

Напомним, Зеленский требует от нового главы Киевской ОГА за год восстановить Бориспольскую районную больницу.