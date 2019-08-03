Андрій Іванчук передумав давати 175 млн грн на будівництво доріг у Івано-Франківській області. Володимир Зеленський відповів на його відмову.
Андрій Іванчук передумав давати 175 млн грн ремонт доріг у Івано-Франківській області. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський нагадав йому, що той пообіцяв допомогти тож має виконати.
Розмова Зеленського з Іванчуком відбулася на представленні нового голови Івано-Франківської облдержадміністрації. Президент сказав, що у містах немає доріг з 90-х років і для їх будівництва потрібні кошти.
Після цього він звернувся до нардепа з Коломиї Андрія Іванчука з питанням, чи є у нього ці гроші.
– 175 мільйонів – можете допомогти? Просто таке чоловіче питання, – сказав президент.
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У відповідь депутат почав розповідати про проблеми в окрузі, де його переобрали до парламенту вже нового скликання, але після короткого діалогу він погодився.
– Я інший округ представляю, але допоможу, – сказав Іванчук.
Увечері того ж дня Іванчук у Facebook зазначив, що, на його думку, Зеленський просив не 175 млн грн, а досвід і допомогу нардепу від Слуги народу, який переміг на окрузі.
На допис чиновника відповів Зеленський, який спростував міркування нардепа.
– Ні, пан Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте, – написав президент.
Також пост прокоментував і керівник Офісу президента Андрій Богдан.
– Ні. Президент вірить що Ви профінансуєте ці роботи, – написав він.
До слова, Зеленський вимагає від нового голови Київської ОДА за рік відновити Бориспільську районну лікарню.