В Станице Луганской не могут начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны российских оккупантов.

После разведения сил в Станице Луганской не могут начать ремонт разрушенного моста, так как отсутствуют гарантии безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований.

– Прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий. Пиротехнические работы должны быть проведены не только на территориях, прилегающих к КПВВ, но и на участке возле разрушенного моста. … Пока реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций ОРЛО о начале этих работ нет, – заявил руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский.

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Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на предоставления гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет.

Напомним, что с 1 августа должны были начать разминирование прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий. Именно такие договоренности были достигнуты в Минске.