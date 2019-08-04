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Факти / Україна

Пропускний пункт Станиця Луганська змінює час роботи

З 4 по 10 серпня КПВВ Станиця Луганська функціонуватиме до 18.00

Пропускний пункт Станиця Луганська змінює час роботи

Контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська тимчасово змінить час роботи.

З 4 по 10 серпня він працюватиме до 18.00.

– За інформацією української сторони СЦКК, окупаційні збройні формування РФ з 4 по 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування здійснюватимуть до 18.00.

Командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення про зміну режиму роботи КПВВ Станиця Луганська, – повідомили у прес-центрі ООС.

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Тих, хто їде на тимчасово окуповану територію України пропускатимуть до 17.30.

Нагадаємо, що у Станиці Луганській не можуть почати розмінування мосту через відсутність гарантій безпеки з боку російських окупантів.

Джерело: Штаб ООС

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