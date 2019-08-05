Владимир Кравченко стал новым командующим Объединенных сил. Все, что о нем известно собрали Факты ICTV.

Владимир Кравченко был сначала заместителем начальника штаба оперативного командования Север Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а с 2017 года занимал должность командующего.

Территориями его ответственности были Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

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В 2014 году президент присвоил ему звание генерал-майора. Звание генерал-лейтенанта Владимир Кравченко получил в августе 2018 года.

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К слову, президент Украины Владимир Зеленский также уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Сергея Попко и назначил генерал-лейтенанта Александра Сырского.