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Факты / Украина

Кравченко стал командующим Объединенных сил. Что о нем известно

Владимир Кравченко стал новым командующим Объединенных сил. Все, что о нем известно собрали Факты ICTV.

Кравченко стал командующим Объединенных сил. Что о нем известно

Владимир Кравченко был сначала заместителем начальника штаба оперативного командования Север Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а с 2017 года занимал должность командующего.

Территориями его ответственности были Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

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В 2014 году президент присвоил ему звание генерал-майора. Звание генерал-лейтенанта Владимир Кравченко получил в августе 2018 года.

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К слову, президент Украины Владимир Зеленский также уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Сергея Попко и назначил генерал-лейтенанта Александра Сырского.

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