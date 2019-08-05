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Факти / Україна

Кравченко став командувачем Об’єднаних сил. Що про нього відомо

Володимир Кравченко став новим командувачем Об’єднаних сил. Все, що про нього відомо зібрали Факти ICTV.

Кравченко став командувачем Об’єднаних сил. Що про нього відомо

Володимир Кравченко був спочатку заступником начальника штабу оперативного командування Північ Сухопутних військ Збройних Сил України, а з 2017 року обіймав посаду командувача.

Територіями його відповідальності були Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

У 2014 році президент присвоїв йому військове звання генерал-майора. Звання генерал-лейтенанта Володимир Кравченко  отримав у серпні 2018 року.

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До слова, президент України Володимир Зеленський також звільнив з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковника Сергія Попко і призначив генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

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