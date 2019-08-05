Володимир Кравченко став новим командувачем Об’єднаних сил. Все, що про нього відомо зібрали Факти ICTV.

Володимир Кравченко був спочатку заступником начальника штабу оперативного командування Північ Сухопутних військ Збройних Сил України, а з 2017 року обіймав посаду командувача.

Територіями його відповідальності були Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

У 2014 році президент присвоїв йому військове звання генерал-майора. Звання генерал-лейтенанта Володимир Кравченко отримав у серпні 2018 року.

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До слова, президент України Володимир Зеленський також звільнив з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковника Сергія Попко і призначив генерал-лейтенанта Олександра Сирського.