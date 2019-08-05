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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил

Владимир Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил.

Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

– Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенных сил, – говорится в указе.

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Владимир Кравченко был сначала заместителем начальника штаба оперативного командования Север Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а с 2017 года занимал должность командующего.

Звание генерал-лейтенанта Владимир Кравченко получил в августе 2018 года.

Кроме того, глава государства уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковника Сергея Попко и назначил генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Напомним, Владимир Зеленский 21 мая начал назначения на ключевые должности. Полный список публикуют Факты ICTV.

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