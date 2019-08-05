Розв’язати питання припинення війни на Донбасі і деокупації Криму не вийде одними лише законами.

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що війну на Донбасі не вдасться припинити ухвалюючи проекти законів. Те саме стосується і деокупації Криму.

За його словами, питання надання особливого статусу Донбасу дійсно має обговорюватися у Верховній Раді, але завершення війни не є питанням законів.

Він додав, що для завершення війни на Донбасі має бути бажання і в України воно є, проте його не бачать у всіх учасників процесу.

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– Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов’язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою, – сказав Разумков.

Голова партії Слуга народу вважає, що виконання зазначеного комплексу завдань дозволить швидше повернути окуповані території.

До слова, спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив, що Росія продовжує війну на Донбасі у спробах послабити Україну.