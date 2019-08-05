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Факты / Украина

Троих детей хотели вывезти из Украины по поддельным документам

Через КПВВ и пункты пропуска в эти выходные пытались вывезти трех детей с поддельными документами.

Дитина на кордоні

На пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили 36 и 56-летних женщин-тернополянок с ребенком. Они ехали в Польшу на автомобиле.

Во время пограничного контроля выяснилось, что мать девочки не имеет нотариально заверенного заявления от отца о разрешении на вывоз дочери за границу. Поэтому женщины предложили пограничникам взятку в размере €100, чтобы решить проблему.

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В аэропорту Черновцов пограничники также помешали женщине вывезти четырехлетнего ребенка по поддельному документу.

На КПВВ Гнутово военные задержали женщину, которая предъявила на контроль поддельное нотариальное заявление на право пересечения линии разграничения ребенком.

Ранее пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ Маркина.

Фото: Госпогранслужба

Источник: ГПСУ

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