Через КПВВ и пункты пропуска в эти выходные пытались вывезти трех детей с поддельными документами.

На пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили 36 и 56-летних женщин-тернополянок с ребенком. Они ехали в Польшу на автомобиле.

Во время пограничного контроля выяснилось, что мать девочки не имеет нотариально заверенного заявления от отца о разрешении на вывоз дочери за границу. Поэтому женщины предложили пограничникам взятку в размере €100, чтобы решить проблему.

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В аэропорту Черновцов пограничники также помешали женщине вывезти четырехлетнего ребенка по поддельному документу.

На КПВВ Гнутово военные задержали женщину, которая предъявила на контроль поддельное нотариальное заявление на право пересечения линии разграничения ребенком.

Ранее пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ Маркина.

Фото: Госпогранслужба