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Факти / Україна

Трьох дітей хотіли вивезти з України за підробленими документами

Через КПВВ та пункти пропуску цими вихідними намагалися вивезти трьох дітей з підробленими документами.

Дитина на кордоні

На пункті пропуску Краківець прикордонники виявили 36 і 56-річних жінок-тернополянок з дитиною. Вони їхали до Польщі автівкою.

Під час прикордонного контролю з’ясувалося, що мати дівчинки не має нотаріально завіреної заяви від батька про дозвіл на вивіз доньки за кордон. Тому жінки запропонували прикордонникам хабаря у розмірі €100, аби вирішити проблему.

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В аеропорту Чернівців прикордонники також завадили жінці вивезти чотирирічну дитину за підробленим  документом.

На КПВВ Гнутове військові затримали жінку, яка пред’явила на контроль підроблену нотаріальну заяву на право перетину лінії розмежування дитиною.

Раніше прикордонники не пустили в Україну депутата Держдуми РФ Маркіна.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: ДПСУ

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