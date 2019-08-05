С 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки денег на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.

В Украине с 20 августа могут начать давать воду почасово. Причина – нехватка средств на оплату электричества в тарифе предприятий.

Эта проблема в первую очередь может коснуться городов областного значения, таких как Ужгород, Житомир, Суммы.

Об этом заявили в Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Укрводоканалэкология.

– Если мы слышим, что водоканал отключен от электроэнергии, причина одна – не покрывается тариф, нет средств для расчета. Если с 20 августа некоторые города будут заявлять о переходе на почасовую подачу воды, чтобы все понимали эту причину, – сказала на пресс-конференции вице-президент ассоциации Ольга Бабий.

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Такая ситуация возникла из-за того, что в июле цена на электроэнергию для коммунальных предприятий выросла на 25%.

Бабий просит вмешаться в ситуацию СБУ, органы прокуратуры, Совет нацбезопасности, Администрацию президента и Кабмин. Иначе, по ее словам, это грозит техногенными авариями в городах Украины.

К слову, ранее мы писали, как оплатить коммунальные платежи через интернет.