З 20 серпня водоканали можуть перейти на погодинну подачу води через брак грошей на оплату електроенергії у тарифі підприємств.

В Україні з 20 серпня можуть почати давати воду погодинно. Причина – брак коштів на оплату електрики у тарифі підприємств.

Ця проблема у першу чергу може торкнутися міст обласного значення, таких як Ужгород, Житомир, Суми.

Про це заявили в Українській асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Укрводоканалекологія.

– Якщо ми чуємо, що водоканал відключений від електроенергії, причина одна – не покривається тариф, немає коштів для розрахунку. Якщо з 20 серпня деякі міста заявлятимуть про перехід на погодинну подачу води, щоб всі розуміли цю причину, – сказала на прес-конференції віце-президент асоціації Ольга Бабій.

Читайте: Зміни з серпня 2019: ціна газу і штрафи за євробляхи

Така ситуація виникла через те, що у липні ціна на електроенергію для комунальних підприємств зросла на 25%.

Бабій просить втрутитися у ситуацію СБУ, органи прокуратури, Раду нацбезпеки, Адміністрацію президента і Кабмін. Інакше, за її словами, це загрожує техногенними аваріями у містах України.

До речі, раніше ми писали, як оплатити комунальні платежі через інтернет.