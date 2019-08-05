PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил

Володимир Зеленський призначив Володимира Кравченка командувачем Об’єднаних сил.

Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

– Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича командувачем Об’єднаних сил, – йдеться у наказі.

Читайте: Прокурорів на місцях призначатиме новий глава ГПУ – Зеленський

Володимир Кравченко був спочатку заступником начальника штабу оперативного командування Північ Сухопутних військ Збройних Сил України, а з 2017 року обіймав посаду командувача.

Звання генерал-лейтенанта Володимир Кравченко  отримав у серпні 2018 року.

Крім цього, глава держави звільнив з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Сергія Попка і призначив генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 травня розпочав призначення на ключові посади. Повний список публікують Факти ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кравченко став командувачем Об’єднаних сил. Що про нього відомо
Вичистимо їх: радник Зеленського заявив про смотрящих за держреєстрами
На наступних виборах президента українці голосуватимуть онлайн – Федоров
Зеленський пригрозив депутатам Слуги народу серйозною розмовою за невиконання обов’язків
На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети
Пропускний пункт Станиця Луганська змінює час роботи
Відсутні гарантії безпеки: у Станиці Луганській не можуть почати ремонт мосту
Війна закінчиться, гривня буде стабільною: прогноз нумеролога для України на 5 років
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка