Володимир Зеленський призначив Володимира Кравченка командувачем Об’єднаних сил.

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

– Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича командувачем Об’єднаних сил, – йдеться у наказі.

Читайте: Прокурорів на місцях призначатиме новий глава ГПУ – Зеленський

Володимир Кравченко був спочатку заступником начальника штабу оперативного командування Північ Сухопутних військ Збройних Сил України, а з 2017 року обіймав посаду командувача.

Звання генерал-лейтенанта Володимир Кравченко отримав у серпні 2018 року.

Крім цього, глава держави звільнив з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Сергія Попка і призначив генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 травня розпочав призначення на ключові посади. Повний список публікують Факти ICTV.