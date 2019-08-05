Володимир Зеленський призначив Володимира Кравченка командувачем Об’єднаних сил.
Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.
– Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича командувачем Об’єднаних сил, – йдеться у наказі.
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Володимир Кравченко був спочатку заступником начальника штабу оперативного командування Північ Сухопутних військ Збройних Сил України, а з 2017 року обіймав посаду командувача.
Звання генерал-лейтенанта Володимир Кравченко отримав у серпні 2018 року.
Крім цього, глава держави звільнив з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Сергія Попка і призначив генерал-лейтенанта Олександра Сирського.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 травня розпочав призначення на ключові посади. Повний список публікують Факти ICTV.