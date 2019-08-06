Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-президента України Петра Порошенка.

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо екс-президента України Петра Порошенка через можливу організацію незаконного переправлення осіб через держкордон із використанням завідомо підроблених документів під час поїздки на Мальдіви у 2018 році.

– Слідчі перевіряють інформацію щодо організації екс-президентом незаконного переправлення через держкордон з використанням завідомо підроблених документів, а також внесення службовими особами державних митної та прикордонної служб до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою перетину кордону, – заявив в. о. речника ДБР Максим Білоусенко.

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Він додав, що досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 1 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документу) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що чотири людини спробували напасти на екс-президента України Петра Порошенка, коли він вийшов після допиту в ДБР.