В партии Слуга народа предлагают принять закон, определяющий правила работы СМИ в условиях войны.

В условиях войны украинские СМИ должны работать, используя “глоссарий войны”.

По мнению будущего депутата-мажоритарщика от партии Слуга народа Сергея Швеца, такой глоссарий должен быть прописан в законе в короткий срок. В нем для журналистов должно быть прописано, что такое оккупационные войска, сепаратисты, коллаборационисты и тому подобное.

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Швец подчеркивает, что при подготовке законопроекта нужно получить согласие от населения на ограничение информации в условиях войны. Меру получения такой информации также должны определить украинцы, отмечает будущий нардеп.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против двух владельцев телеканала NewsOne.