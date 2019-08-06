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Факти / Україна

Глосарій війни: у Слузі народу пропонують новий закон щодо ЗМІ

У партії Слуга народу пропонують ухвалити закон, що визначає правила роботи ЗМІ в умовах війни.

Глосарій війни: у Слузі народу пропонують новий закон щодо ЗМІ

В умовах війни українські ЗМІ повинні працювати, використовуючи “глосарій війни”.

На думку майбутнього депутата-мажоритарника від партії Слуга народу Сергія Швеця, такий глосарій повинен бути прописаний у законі в короткий термін. У ньому для журналістів має бути прописано, що таке окупаційні війська, сепаратисти, колабораціоністи тощо.

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Швець підкреслює, що під час підготовки законопроекту потрібно отримати згоду від населення на обмеження інформації в умовах війни. Міру отримання такої інформації також мають визначити українці, зазначає майбутній нардеп.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти двох власників телеканалу NewsOne.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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